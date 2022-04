A Juventus conseguiu um empate in extremis, em casa, frente ao Bolonha, graças a um golo de Vahovic.

A equipa visitante marcou por Arnautovic, aos 52 minutos, mas ficou reduzida da nove jogadores após as expulsões de Soumaoro e Gary Medel, ambas aos 84 minutos. O primeiro viu o cartão vermelho direto por uma falta no limite da área e o chileno viu dois amarelos seguidos por protestar a expulsão do colega.

Com oito minutos de descontos, a Juve conseguiu, por fim, empatar. Uma bicicleta de Morata levou a bola ao segundo poste, onde Vlahovic fez o 1-1 final e deu o 63.º ponto à Vecchia Signora, que tem mais seis que a Roma de Mourinho (menos um jogo).

Nos outros jogos, o Cagliari bateu o Sassuolo por 1-0, a Salernitana bateu a Sampdoria em Génova, a Udinese sem Beto goleou o Empoli por 4-1 e a Fiorentina venceu o Veneza (Nani não saiu do banco) por 1-0.