Francisco Conceição continua a recuperar de fadiga muscular, pelo que não participou na goleada da Juventus sobre a Cremonese, em duelo da 20.ª jornada do campeonato (5-0). O lateral João Mário não saiu do banco e o marcador foi inaugurado pelo defesa Bremer aos 12 minutos.

Até ao intervalo, Jonathan David faturou aos 15 minutos, enquanto Yildiz atirou um penálti ao poste, marcando na recarga. Estavam decorridos 35 minutos. Na etapa complementar, o defesa Terracciano concedeu um autogolo aos 48 minutos. Para fechar a mão cheia de golos, McKennie marcou aos 64m.

Assim, a Juventus salta para o quarto lugar da Serie A, com 39 pontos, igualando Roma (5.ª) e Nápoles (3.º), a quatro pontos do líder Inter. Segue-se a visita ao Cagliari (16.º), no sábado (19h45). Quanto à Cremonese (13.ª) recebe o Hellas Verona (19.º) na segunda-feira (17h30).