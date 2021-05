Após a derrota por 3-0 com o Milan, que deixa a Juventus no quinto lugar da classificação, ou seja, fora da zona de qualificação da Liga dos Campeões, quando faltam apenas três jornadas para o fim, Andrea Pirlo falou aos jornalistas e assumiu responsabilidade.

«Vi a equipa bem, treinámos bem, com a mentalidade certa, convencidos de que iríamos fazer um bom jogo. Mas, infelizmente, não foi assim. Muitas coisas não correram bem, não funcionaram. Agora preciso de rever o jogo e falar com os jogadores», começou por dizer o treinador da Juventus à Sky Sports.

«Às vezes, em alguns jogos alguém não chega ao máximo. Quando temos dois ou três jogadores que não dão o máximo nestes jogos, ficamos em dificuldades», apontou o técnico.

«Eu tinha um projeto diferente em mente, tentei trabalhar certos princípios, mas depois também tive de me adaptar às coisas que aconteceram e tive que rever algumas coisas. Eu tinha algumas coisas em mente e com certos tipos de jogadores fica difícil. Pensei que tinha uma equipa diferente, mas tenho esta disponível e tenho que trabalhar com ela. Se não consegui tirar o melhor proveito destes grandes jogadores, a culpa é minha e eu assumo a responsabilidade», afirmou Pirlo.

Questionado sobre a falta de reação da equipa, o técnico afirmou: «Tem havido tantos jogos deste tipo. Pedi-lhes que mostrassem orgulho, algo que pudessem sentir na barriga: a camisola que vestem é prestigiosa e o orgulho não pode faltar, quer joguem bem ou mal. As coisas que aconteceram fora do campo esta temporada (caso Suarez ou Superliga) não afetaram o balneário. As coisas que correram mal dentro de campo são culpa nossa, principalmente minha porque eu sou à frente deste grupo», disse ainda.

O técnico deixou ainda uma garantia: «Não vou desistir, nem apresentar a demissão. Abracei este trabalho com imenso entusiasmo e quero continuar. Podemos fazer melhor e temos de acabar a temporada unidos, como uma equipa. Vou continuar a fazer o meu trabalho enquanto me permitirem.»