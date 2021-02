Após as derrotas com o Nápoles e com o FC Porto, a Juventus venceu esta segunda-feira o Crotone por 3-0, mas Andrea Pirlo admitiu que os desaires anteriores causaram mossa na confiança da equipa.

«Começámos um pouco nervosos, talvez as duas últimas derrotas nos tenham deixado nervosos, mas depois os golos ajudaram, deram-nos tranquilidade», admitiu o técnico da Juventus.

Os dois golos de que Pirlo falava foram marcados por Cristiano Ronaldo, com duas cabeçadas, ainda antes do intervalo.

Juventus e FC Porto voltam a encontrar-se para a segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões e Pirlo foi questionado sobre quantos dos jogadores lesionados conseguirão estar recuperados para o encontro.

«Não sei. No sábado jogamos com o Verona e também não teremos Danilo, que está castigado. Teremos de estudar bem a situação e enviar a melhor equipa para o campo.»

Por causa das lesões, Pirlo tem tido de fazer adaptações. «Morata ainda não esta no seu melhor e precisa de tempo. Com Ronaldo temos de atacar de forma diferente. Kulusevski não é um avançado e temos lhe pedido para jogar de forma diferente. Tem de jogar mais aberto para encontrar Ronaldo no meio da área.»