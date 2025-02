A Juventus triunfou, na noite deste domingo, sobre o Inter Milão (1-0), impedindo os rivais de retomarem a liderança isolada da Serie A. Neste duelo da 25.ª jornada, Renato Veiga e Francisco Conceição foram titulares entre os anfitriões, enquanto Alberto Costa não saiu do banco de suplentes. Do outro lado, Taremi foi aposta de princípio.

Depois de uma primeira parte com ascendente dos forasteiros, a Juventus assumiu a batuta na etapa complementar. Até que o relógio atingiu os 74 minutos e Francisco Conceição inaugurou o marcador. Numa jogada algo confusa, o avançado português aproveitou um ressalto para aplicar o terceiro golo na Serie A, o quinto na época.

Entre trocas, o encontro ficou partido, com Juventus e Inter a repartirem as oportunidades, ora por Kolo Muani, ora por Marcus Thuram.

Ao cabo de 12 rondas consecutivas a marcar – a melhor série nesta edição da Liga – e três jornadas consecutivas a vencer, a Juventus sobe ao 4.º lugar, com 46 pontos, em igualdade com a Lazio (5.ª).

Por sua vez, o Inter segue como vice-líder, com 54 pontos, menos dois do que o Nápoles.

No calendário da Juventus segue-se a decisão do play-off da Champions, na quarta-feira (20h), no reduto do PSV. Depois, Conceição e companhia visitam o Cagliari (14.º), na noite de domingo (19h45).

Quanto ao Inter, volta à ação somente no sábado (19h45), em casa, frente ao Génova (12.º).