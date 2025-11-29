A Juventus retomou o trilho das vitórias no campeonato e alcançou a quinta jornada a somar pontos neste sábado, na receção ao Cagliari (2-1). Neste encontro da 13.ª jornada, Francisco Conceição foi titular, enquanto João Mário não saiu do banco.

Ainda que o avançado Esposito tenha entregue a vantagem aos forasteiros no minuto 26, o avançado turco Yildiz operou a reviravolta com golos aos 27 e 45+1 minutos. O extremo de 20 anos leva, assim, cinco golos e cinco assistências em 17 jogos.

Desta forma, a Juventus reforça o sétimo lugar e aproxima-se da zona UEFA, com 23 pontos, a um de Como, Bolonha e Inter. No topo continua a Roma, com 27 pontos.

Na terça-feira (20h), a Juventus recebe a Udinese nos “oitavos” da Taça. Por sua vez, o Cagliari – 14.º da Serie A com um ponto de vantagem sobre a zona de descida – visita o Nápoles nos “oitavos” da Taça, na quarta-feira (17h).