João Mário mostrou-se orgulhoso por ter assinado pela Juventus e reconheceu mesmo que «era impossível recusar o convite» para representar o clube italiano.

«Vir para um grande clube italiano, com uma história tão grandiosa, faz-me sentir orgulhoso. Os primeiros dias foram positivos. Os jogadores e a equipa técnica receberam-me imediatamente. Só posso estar feliz. É um grupo de altíssima qualidade, composto por bons jogadores. Será uma maneira de me testar e melhorar o meu jogo. Acho que estou pronto para o desafio», afirmou o ex-FC Porto em entrevista ao jornal Tuttosport, onde reconheceu a «grande ajuda» dos colegas portugueses Francisco Conceição e Tiago Djaló na adaptação.

O lateral direito de 25 anos salientou ainda as características com outro internacional português: João Cancelo. «Inspiro-me no estilo de jogo dele. É um jogador muito ofensivo, mesmo sendo lateral. Tenho características parecidas.»

Sobre Ronaldo, que também já vestiu a camisola da «Vecchia Signora», João Mário revelou que o capitão da Seleção Nacional é uma inspiração. «Desde criança sempre me inspirei no Cristiano. É um exemplo pela forma como trabalha e pela ambição que sempre o leva a querer algo mais.»

O internacional A em três ocasiões destacou na entrevista também o papel de Sérgio Conceição na sua evolução no FC Porto. «Ele apostou em mim, e por isso serei grato a ele por toda a vida», afirmou, acrescentando: «Se conversássemos, ele diria que na Juventus é preciso dar tudo em campo. E é isso que estou pronto para fazer.»