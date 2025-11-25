A Juventus sobreviveu ao sintético do Bodo/Glimt, nesta terça-feira banhado a neve a gelo. Até porque os termómetros não foram além dos 2.ºC naquela região da Noruega. Dentro de campo, na quinta jornada da fase liga da Champions, os italianos contaram com Francisco Conceição de início e venceram por 3-2. Quanto a João Mário, o lateral ex-FC Porto não somou minutos.

Depois de o extremo Blomberg inaugurar o marcador a favor do Bodo aos 27 minutos, o avançado Openda restabeleceu a igualdade aos 48 minutos. Pouco depois, aos 54m, o médio Miretti viu um golo anulado por fora de jogo, antes de assistir McKennie para o 2-1. Estavam decorridos 59 minutos.

Já sem Francisco Conceição em cena, os noruegueses capitalizaram um penálti para aplicar o 2-2 aos 87 minutos, pelo médio Fet. De parada e resposta, o Bodo/Glimt não concretizou as aproximações à baliza contrária e viu a Juventus agarrar a vitória em contra-ataque, aos 90+1m, com o avançado Jonathan David a brilhar.

Até final, o guardião Haikin – principal destaque nos noruegueses – impediu mais golos da Juventus, nomeadamente de Jonathan David.

Assim, os italianos saltam para o 21.º lugar, com seis pontos, igualados com Marselha, Atlético de Madrid e St. Gilloise, a três pontos dos lugares de apuramento direto para os “oitavos”. Segue-se a receção ao Pafos (25.º), a 10 de dezembro.

Quanto ao Bodo, é 31.º, sem vitórias e com dois pontos, a três da zona de play-off. Segue-se a visita ao Dortmund (4.º), também a 10 de dezembro.