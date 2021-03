Recuperado recentemente de uma lesão Leonardo Bonucci poderá ser um dos reforços de peso da Juventus para o jogo da 2.ª mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões diante do FC Porto.

Em declarações aos jornalistas na antevisão à partida, o defesa italiano disse que a Vecchia Signora terá de abordar o jogo de forma cautelosa, não obstante o facto de estar em desvantagem na eliminatória.

«Teremos de ser cuidadosos e não nos deixarmos levar pelo desejo de marcar a qualquer custo. Claro que vamos entrar para ganhar e marcar mais do que um golo, sabendo que o FC Porto vai tentar jogar com isso. (...) Teremos de ser pacientes e organizados. O FC Porto virá para jogar, não apenas para defender. Teremos de ser bons nas segundas bolas e atentos aos contra-ataques», avisou o jogador de 33 anos.

«Depois do jogo no Porto tivemos a consciência de que não fizemos o tínhamos de fazer. Aprendemos com os erros, como em cada jogo e em cada treino. Esta equipa tem grandes homens que assumem as suas responsabilidades nos momentos fáceis e difíceis. Queremos colocar a Juventus onde ela merece. Vamos entrar com o espírito que caracteriza esta equipa e com o objetivo de trazer o resultado para o nosso lado, mas com humildade e respeito pelo FC Porto», acrescentou.

Bonucci foi questionado a propósito de Cristiano Ronaldo, que só foi lançado na segunda parte do último jogo da Juventus, diante da Lazio. «O Cristiano está sempre bem antes destes jogos. Ele já disse antes que, se dependesse dele, só jogaria a Liga dos Campeões.»