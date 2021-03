O treinador da Juventus sabe o que é preciso fazer para que a Vecchia Signora vire a eliminatória com o FC Porto e explicou, dando como exemplo uma eliminatória antiga com outra equipa portuguesa, o que é preciso evitar nesta terça-feira.

«Há uns anos tivemos muita pressa quando jogámos contra o Benfica. Íamos jogar a final em Turim e queríamos muito vencer. Foi uma oportunidade falhada», disse Andrea Pirlo numa referência às meias-finais da Liga Europa em 2013/14 quando era jogador da Juventus.

««Vamos ter pela frente uma equipa compacta, com duas linhas juntas e, por isso, vai haver pouco espaço e tempo para pensar. Vamos ter de cometer poucos erros, ser pacientes e obrigá-los a correr de um lado ao outro do campo», apontou Pirlo, recordando depois o jogo da 1.ª mão, no qual a Juventus perdeu por 2-1 e sofreu um golo logo no primeiro minuto. «Vimos e revimos esse jogo. Tínhamos planeado jogar de outra forma, mas as cartas em cima da mesa mudaram ao fim de um minuto. Eles baixaram e nós mudámos a nossa forma de jogar, mas faltou-nos clareza e calma.»

«Não poderemos cometer erros e temos de estar concentrados ao máximo durante os 90 minutos, sabendo que teremos pela frente uma equipa fisicamente forte e que está habituada a estes jogos. É como se fosse uma final. Temos de dar a volta ao resultado da 1.ª mão e de ter cabeça fria para gerir o jogo», acrescentou o técnico da Juventus.

Para o duelo desta terça-feira, a equipa italiana já deverá contar com o recuperado Chiellini, havendo dúvidas relativamente à condição de De Ligt, que não treinou nesta segunda-feira. Ao onze inicial também deverá regressar Cristiano Ronaldo, que foi suplente utilizado no último encontro da equipa italiana de forma a poder chegar fresco a este jogo. «Sinto o Ronaldo bem. Estes são os jogos dele, como tem demonstrado sempre. Está bem fisicamente, descansou, seguiu calmamente um programa de trabalho depois do jogo com o Spezia e mal pode esperar por voltar a jogar.»

Andrea Pirlo, que disse estar preparado para um FC Porto a jogar em 4x4x2 ou com cinco defesas, referiu ainda que a pressão nesta eliminatória está do lado da Juventus. «Não vamos subestimar o FC Porto, mas sabemos que somos a Juventus e é normal pensar em seguir em frente.»