Álvaro Morata passou mal após o apito final do FC Porto-Juventus.

A revelação foi feita por Andrea Pirlo, treinador dos italianos, em declarações à Sky Sport. «O Morata não estava bem e passou mal depois do jogo. Ele não passou bem durante alguns dias, não recuperou bem de uma gripe. No final do jogo acabou por desmaiar», disse.

Morata foi lançado em campo pouco depois da hora de jogo, numa partida na qual a Juventus perdeu Chiellini por lesão ainda a primeira parte devido a problemas físicos. «Ressentiu-me de um problema na coxa», explicou Pirlo, referindo depois que De Ligt, que acabou o jogo em dificuldades, teve cãibras.