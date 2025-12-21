Francisco Conceição respira de alívio: Juventus descarta lesão muscular
Avançado português realizou exames após golo contra a Roma e está apto para visita ao Pisa, no sábado
Depois de marcar pela Juventus e sair lesionado na noite de sábado, Francisco Conceição pode respirar de alívio. De acordo com o boletim clínico publicado neste domingo, o avançado português foi submetido a exames que esclareceram não existir qualquer lesão muscular. O mesmo diagnóstico foi entregue a McKennie, extremo norte-americano.
Ao marcar à Roma, na vitória por 2-1, Conceição atingiu o terceiro golo na época pela Juventus, em 19 jogos.
No rescaldo à vitória no sábado, a Juventus esclareceu que o defesa Daniele Rugani foi adicionado ao boletim clínico, uma vez que sofreu uma rutura nos gémeos da perna direita. O italiano de 31 anos vai ser submetido a novos exames no final do ano, para que seja determinado o tempo de recuperação.
Assim, Rugani junta-se a Vlahovic, Carlo Pinsoglio, Gatti e Juan Cabal no boletim clínico.
A Juventus é quinta no campeonato, a quatro pontos do líder Inter, e visita o Pisa (19.º) no sábado (19h45).