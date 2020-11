Cristiano Ronaldo atravessa um grande momento de forma, apresentando um registo similar ao do melhor ano no Real Madrid, depois de ter marcado os dois golos na vitória da Juventus frente ao Cagliari, para a Serie A.



Andrea Pirlo está rendido ao português. «O que me impressiona no Ronaldo é o seu profissionalismo e a sua disponibilidade. Ele é um grande campeão e mostra isso em cada treino e em cada jogo.»



«Tenho pouco a dizer-lhe. O único conselho que lhe posso dar é para continuar assim», concluiu o treinador da Juventus.