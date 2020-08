A Juventus caiu da Liga dos Campeões com estrondo e Maurizio Sarri voltou a ser contestado. Muito contestado. Pelos adeptos nas redes sociais e pelos comentadores de serviço nos media italianos. O treinador garante que vai resistir e continuar na Vecchia Signora. Afinal, foi campeão.



«Até esperava menos, na minha opinião fizemos um grande jogo. Tínhamos de recuperar e o penálti sofrido aos 10 minutos podia ter-nos deixado malucos», disse Sarri à Sky Italia.



«Voltámos ao jogo e depois do 2-1 podíamos ter marcado três ou quatro golos. Estamos arrasados, mas se eu não estivesse arrasado pela eliminação, estaria encantado com a nossa exibição.»

Sobre o futuro no clube e a contestação, Sarri disse o seguinte: «Não acho que dirigentes de alto nível decidam com base numa partida. Acho que eles sabem fazer avaliações muito mais amplas. Não sei, perguntas desse tipo parecem ofensivas. Não espero nada, tenho um contrato e vou cumpri-lo.»