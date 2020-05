Lembra-se de Alessandro Del Piero a festejar os seus golos com a língua de fora? A Dugout, parceira do Maisfutebol, recupera o festejo típico do antigo jogador italiano e explica a sua origem.



A 12 de fevereiro de 2006, a Juventus venceu no Guiseppe Meazza, reduto do Inter de Milão, com o golo decisivo a ser apontado por Del Piero, na cobrança soberba de um livre direto, sem hipóteses para o guarda-redes Júlio César (1-2).



Durante a celebração do golo, o jogador da Juventus decidiu meter a língua de fora, por puro instinto. A partir daí, passou a festejar sempre dessa forma, criando uma imagem de marca.



Del Piero representou a Juve entre 1993 e 2012. O antigo internacional italiano jogou ainda na Austrália (Sydney FC) e na Índia (Delhi Dynamos) antes de acabar a carreira.