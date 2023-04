Massimiliano Allegri falou neste sábado sobre o estado de saúde Szczesny, que teve de ser substituído no jogo frente ao Sporting por sentir uma dor no peito.

O treinador italiano revelou que não vai lançar o guarda-redes polaco de início e faz depender de uma conversa com ele a possibilidade de o convocar para a partida frente ao Sassuolo.

«Ainda vou falar com o Szczesny. Se ele se sentir bem e estiver calmo, vou convocá-lo para vir com o grupo e ficar no banco», disse, apontando o substituto do polaco.

«O Perin cresceu muito em termos de confiabilidade e neste momento é um dos melhores guarda-redes que há», elogiou.

Allegri admitiu ainda que o avançado Moise Kean está fora do jogo de domingo por lesão, que Pogba ainda não tem condições para ser titular e que Bremer está em dúvida por estar com a dores de garganta.

Recorde-se que a Juventus joga a segunda mão dos quartos de final da Liga Europa frente ao Sporting na próxima quinta-feira, em Lisboa.