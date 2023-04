O defesa da Juventus, Danilo, em declarações na flash interview da SportTV após o empate frente ao Sporting(1-1), que carimbou o apuramentos dos italianos para as meias-finais:

[Era este jogo que a Juventus esperava?] «Já sabíamos que ia ser muito difícil, o Sporting, principalmente em casa, empurrados pelos adeptos, é difícil. Tínhamos uma estratégia bem montada, e com muito sacrifício conseguimos.

[Também houve alguma sorte, não?] A sorte é necessária, eu mesmo tive um lance em que cometi um erro que não é habitual. A competência é mais importante do que tudo, mas a sorte também é precisa.

[Com que imagem fica do Sporting] É uma equipa bem trabalhada pelo Rubem Amorim, com coragem de jogar bom futebol, gosto bastante. Ainda vai dar muitos frutos.

[Juventus de repente na terceira posição do campeonato e nas «meias» da Liga Europa, qual é o objetivo?] Não é de repente, são pontos que provavelmente já nos pertenciam. Estamos satisfeitos, mas ainda não fizemos nada de especial. Podemos ter conquistas importantes, mas só pensamos no próximo jogo, que é frente ao Nápoles.»