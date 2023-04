São três as caras novas que a Juventus tem na convocatória para o jogo frente ao Sporting, da segunda mão dos quartos de final da Liga Europa.

De fora na primeira mão, há uma semana, Mattia De Sciglio, Alex Sandro – lateral brasileiro que passou pelo FC Porto – e Matìas Soulé integram a lista do técnico bianconero, Massimiliano Allegri.

Em sentido contrário, Moise Kean, lesionado, falha a visita a Portugal.

A Juventus, com uma vantagem de 1-0, defronta esta quinta-feira o Sporting, no Estádio de Alvalade. O apito inicial está agendado para as 20h00.

Os convocados da Juventus:

Guarda-redes: Szczesny, Pinsoglio e Perín;

Defesas: De Sciglio, Bremer, Danilo, Alex Sandro, Gatti, Bonucci e Rugani;

Médios: Locatelli, Pogba, Cuadrado, Kostic, Miretti, Rabiot, Paredes e Fagioli;

Avançados: Chiesa, Vlahovic, Milik, Di María e Matìas Soulé.