A onda de choque continua a aumentar. A investigação das autoridades italianas às alegadas manobras fiscais da Juventus levou à demissão em bloco da direção do clube. Agora, é a Primeira Câmara do Comité de Controlo Financeiro de Clubes da UEFA a investigar as contas da Vecchia Signora

«A Primeira Câmara do CFCB abriu hoje uma investigação formal à Juventus FC por potenciais quebras dos regulamentos de Licenciamento de Clubes e Fair Play Financeiro. A investigação da Primeira Câmara do CFCB vai centrar-se nas alegadas violações financeiras que vieram recentemente a público, como resultado dos procedimentos liderados pela Comissão italiana do Mercado de Valores Mobiliários e pela Procuradoria de Turim», pode ler-se.

A Juventus concluiu um acordo com a Primeira Câmara da CFCB a 23 de agosto de 2022, baseado na informação financeira submetida anteriormente pelo clube relativamente aos anos financeiros de 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022.

«Na eventualidade de, após a conclusão desta investigação, a situação financeira do clube diferir significativamente daquela avaliada pela Primeira Câmara do CFCB à época da celebração do acordo, ou se surgirem ou forem conhecidos novos e relevantes factos, a Primeira Câmara do CFCB reserva-se o direito de rescindir o acordo, tomar qualquer medida legal que considere apropriada e impor medidas disciplinares de acordo com as Regras de Procedimento do CFCB da UEFA aplicáveis», avisa a Primeira Câmara do Comité de Controlo Financeiro de Clubes.