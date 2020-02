O Marselha de André Villas-Boas foi surpreendido, em pleno Estádio Vélodrome, pelo Nantes, e perdeu por 3-1 em jogo da 26.ª jornada da liga francesa. Um desaire que pode permitir ao líder Paris Saint-Germain, que este domingo recebe o Bordéus de Paulo Sousa, aumentar a diferença no topo da classificação para 13 pontos.

Confira a FICHA DO JOGO

Os canarinhos entraram determinados e a pressionar alto e chegaram ao golo, aos 34 minutos, por Anthony Limombe que só teve de encostar, de cabeça, junto segundo poste, depois de cruzamento de Kader Bamba da esquerda. Um golo que teve o condão de acordar a equipa da casa que reagiu bem e chegou ao empate cinco minutos depois, aos 39, com um belo remate de Morgan Sanson a vinte metros da baliza de Lafont.

Logo a abrir a segunda parte, o Marselha reclamou uma grande penalidade, por alegada falta sobre Sanson, mas foram os visitantes canarinhos que voltaram a marcar, aos 53 minutos, na sequência de um tremendo erro de Rongier que perdeu uma bola para Kader Bamba que, apenas com Mandanda pela frente, marcou como quis.

O Marselha procurou nova reação, mas desta vez encontrou um Nantes mais prevenido que se fechou bem e acabou por matar o jogo, já em tempo de compensação, com um autogolo de Gonzalez Soberon, mais uma vez com Bamba na jogada.

Com esta derrota, o Marselha segue no segundo lugar, a dez pontos do PSG e onze pontos de vantagem sobre o Rennes, enquanto o Nantes sobe até ao sexto lugar, com os mesmos 37 pontos do que o Lyon, Montpellier, Estrasburgo e Nice.

Confira a classificação da liga francesa