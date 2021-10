Kady Malinowski, médio brasileiro que jogou em Portugal no Estoril e no Vilafranquense, deu esta quinta-feira nas vistas na Liga Conferência.

O agora jogador do Qarabag, do Cazaquistão, marcou um golaço na vitória da sua equipa em casa do Omonia, de Chipre (1-4).

Uma bomba que só parou no fundo da baliza e que lhe valeu a nomeação para golo da jornada da Liga Conferência.

Veja no vídeo abaixo (é o primeiro golo nomeado):