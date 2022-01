Anfield viveu uma tarde simples para o Liverpool, mas inesquecível para Kaide Gordon e, quem sabe, para todos aqueles que assistiram à vitória sobre o Shrewsbury, na Taça de Inglaterra, por 4-1.

A jogar em casa nesta eliminatória, Jürgen Klopp utilizou um onze com vários jovens jogadores e sem Diogo Jota, ausente da partida. A equipa deu boa conta com Kaide Gordon a tornar-se no segundo mai jovem jogador na história do clube a marcar um golo pelo Liverpool: o jovem natural de Derby fê-lo com 17 anos e 96 dias e fica atrás apenas de Ben Woodburn.

Mas mais do que o golo, foi a exibição de Gordon que mereceu o respeito não só do Kop como das restantes três bancadas de Anfield. Na altura de ser substituído e já com o marcador em 3-1, Kaide Gordon recebeu uma ovação em pé dos adeptos do Liverpool.

Ainda assim, se se olhar apenas a ficha de jogo, o homem da tarde seria Fabinho. O Shrewsbury até esteve a vencer, graças ao 0-1 de Udoh, aos 27 minutos, mas Kaide Gordon empatou aos 34. Depois, Fabinho fez o 2-1 de penálti, Firmino aumentou a diferença no segundo tempo, aos 78, e aos 90+3 Fabinho bisou. 4-1 e reds em frente.

Tottenham à beira do fim

Já em Londres, o Tottenham recebeu o Morecambe, outra equipa do terceiro escalão. As coisas foram bem mais difíceis para os Spurs, porém. Só nos cinco minutos finais a equipa de Antonio Conte resolvou a eliminatória.

O´Connor fez o 0-1 para o Morecambe aos 33 minutos e o empate chegou apenas aos 74, por Winks. Os Spurs iriam salvar-se com golos de Lucas Moura e Harry Kane aos 85 e 88 minutos.

Num duelo entre equipas da Premier League, o West Ham venceu o Leeds por 2-0, enquanto o Norwich foi ao sul de Londres vencer o Charlton por 1-0. O Stoke «despachou» o Leyton Orient com um 2-0, em casa, e os Wolves, de Bruno Lage, tiveram uma tarde tranquila graças aos portugueses.