Esta quinta-feira ficaram decididas quais as equipas que vão estar presentes na fase de grupos da Liga Conferência, a nova prova da UEFA.



Além da Roma de José Mourinho, o PAOK de Nelson Oliveira também vai estar presente assim como o Copenhaga de Zeca e o Feyenoord de João Carlos Teixeira.



Nota ainda para o apuramento histórico do Lincoln, equipa de Gibraltar, para esta prova.



Em sentido contrário, Portugal não terá representantes nesta competição depois das eliminações de P. Ferreira e Santa Clara.



A estas equipas vão juntar-se outras dez eliminadas do play-off de acesso à Liga Europa.



Resultados e apurados para a Liga Conferência



K. Almaty-Fola, 3-1

Bodo/Glimt-Zalgiris, 1-0

Lincoln-Riga, 3-1 (após prolongamento)

Zilina-Jablonec, 0-3

Anorthosis-H. Beer Sheva, 3-1

Roma-Trabzonspor, 3-0

CSKA Sofia-Plzen, 3-0 (após prolongamento)

Elfsborg-Feyenoord, 3-1

Copenhaga-Sivasspor, 5-0

Hammarby-Basileia, 3-2 (após grandes penalidades)

M. Haifa-Neftci Baku, 4-0

Rosenborg-Rennes, 1-3

Vitesse-Anderlecht, 2-1

M. Telavive-Shakhtar K, 2-0

Gent-Rakow, 3-0

Rjeka-PAOK, 0-2

St. Johnstone-LASK Linz, 0-2

Union Berlim-KuPS, 0-0

Aberdeen-Qarabag, 1-3

Shamrock Rovers-Flora, 0-1

Tottenham-P. Ferreira, 3-0

Partizan-Santa Clara, 2-0



Equipas apuradas após eliminação do play-off da Liga Europa: Randers, AZ Alkmaar, Slovan Bratislava, Slavia Praga, Omonia, Cluj, Mura, HJK, Alashkert e Zorya.



*a negrito as equipas apuradas