O Kairat Almaty conquistou o inédito bicampeonato na manhã deste domingo, com o lateral Luís Mata e o extremo Jorginho de início para a receção ao Astana (1-1). Ainda que o avançado Marin Tomasov tenha inaugurado o marcador aos 15 minutos, a favor do Astana, o jovem Dastan Satpaev restabeleceu a igualdade aos 56 minutos.

De recordar que este avançado de 17 anos vai rumar ao Chelsea no verão, uma vez que completa 18 anos em agosto. Em 38 jogos, Satpaev leva 17 golos e cinco assistências.

Este desfecho manteve o Kairat no topo, com 59 pontos – 18 vitórias, cinco empates e três derrotas – com dois pontos de vantagem sobre o Astana, o emblema com mais campeonatos conquistados (sete). Por sua vez, o Kairat atingiu o quarto campeonato (1992, 2004, 2024 e 2025).

Esta época fica também marcada pela conquista da Supertaça e pela estreia na Liga dos Campeões, prova na qual o Kairat é 34.º na fase liga, com um ponto, à frente de Benfica e Ajax. Até ao término desta aventura, Jorginho e Luís Mata jogam frente a Inter, Copenhaga, Olympiakos, Arsenal e Brugge.

Este plantel contou com o contributo do avançado Jorginho, de 27 anos – formado no Sp. Braga – que reforçou o Kairat neste ano, contabilizando 12 golos e cinco assistências em 39 partidas. Por sua vez, o lateral Luís Mata – formado no FC Porto, de 28 anos – trocou a Polónia pelo Cazaquistão e acumula 33 jogos e quatro assistências.