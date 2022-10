Kalle Rovanpera venceu o Rali da Nova Zelândia, 11.ª e antepenúltima prova do campeonato do mundo, tornando-se no mais jovem campeão mundial de ralis, aos 22 anos e um dia.

Rovenpera (Toyota Yaris) concluiu a prova com o tempo de 2:48.1,4 horas, batendo o anterior campeão, o francês Sébastien Ogier (Toyota Yaris), por 34,6 segundos, com o estónio Ott Tänak (Hyundai i20), principal rival na luta pelo título, a ficar em terceiro, a 48,5 segundos.

«Tal como já tinha dito, estamos a assistir a história a ser feita», comentava, no final, Sébastien Ogier, que passou o testemunho de campeão ao jovem companheiro de equipa.