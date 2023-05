Um lançamento de linha lateral nos campeonatos distritais da AF Aveiro está a tornar-se viral. Recentemente, no duelo entre o Pinheirense e o Pampilhosa, Kaou Fabril cometeu a proeza de colocar a bola a cerca de 50 metros de distância com as mãos, depois de dar uma cambalhota.

O defesa camaronês de 29 anos joga no futebol português desde 2019 e luta por evitar a despromoção da sua equipa, o Pinheirense, que ocupa a última posição na zona sul da fase de manutenção do Campeonato Sabseg, o escalão principal da Associação de Futebol de Aveiro.

Veja o lançamento de Kaou Fabril: