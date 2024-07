Karim Benzema deu uma entrevista ao jornal Marca, de Espanha, sobre a primeira temporada no Al Ittihad e também o rendimento do Real Madrid na época passada, em que ganhou a Liga dos Campeões e a Liga espanhola. Além disso, Karim Benzema revelou o seu eleito para a Bola de Ouro - o madridista Vinicius Júnior.

«Vou dizer o Vini, porque merece pela sua época. Não só pelo que fez este ano, mas no ano anterior o seu futebol também esteve acima da média, com o que faz com a bola. É um rapaz, um futebolista completo. Pode ganhar um jogo sozinho, claro que com a ajuda dos colegas ainda melhor, mas é muito bom quando o Real Madrid precisa dele e é por isso que acho que merece. Está sempre presente e aparece sempre. Por tudo isso, o meu preferido é o Vini», disse Benzema.

O extremo brasileiro marcou 24 golos e deu nove assistências em 39 jogos, na temporada passada. Foi eleito o melhor jogador da Liga dos Campeões. Depois, Benzema disse que o Real Madrid vai continuar a ser o melhor clube do mundo.

«Sim, sim, uma época espetacular, uma época muito boa. O Real Madrid é sempre a melhor equipa do mundo. Os jogadores passam, outros vão e vêm, mas o Real Madrid estará sempre no topo, no topo. É a melhor e vai continuar a demonstrá-lo, é a melhor equipa do mundo. É sempre forte e está a lutar por tudo. Paro, olho e não vejo nenhuma equipa capaz de ser melhor», afirmou.

Por fim, Benzema abordou a liga saudita, que apelidou de «complicada». «Começámos a pré-época da melhor forma possível em termos de trabalho, com novos jogadores, um novo treinador e, claro, com perspectivas diferentes no que diz respeito à competição. Agora estamos a trabalhar para a época, que é o que importa. Não vai ser fácil porque a Liga é complicada, as equipas estão cada vez mais fortes. Há rivais muito fortes e muito bons, mas esta época penso que podemos fazer coisas muito boas. Penso que mais e melhor do que no ano passado. As coisas não correram bem», admitiu.