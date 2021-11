Há mais de uma década no Real Madrid e no topo do futebol mundial, com algumas polémicas pelo meio, o carácter forte de Karim Benzema era visível desde muito novo. Quando ainda dava os primeiros passos na equipa principal do Olympique Lyon, aos 17 anos, o avançado francês surpreendeu os companheiros com a atitude que revelou no ritual de apresentação ao plantel.

«Quando subia um jogador da formação tinha que fazer um discurso ao jantar ou ao almoço, a dizer quanto anos tinha, de onde vinha e o que esperava alcançar com a camisola do Lyon. O Karim levantou-se e disse: 'Estou aqui para tirar o lugar aos avançados. Venho com dedicação, trabalho e compromisso para, seguramente, tirar-vos o lugar'», contou à ESPN o ex-futebolista Claudio Caçapa, que dividiu o balneário com o jogador dos merengues.

Na altura, muitos dos jogadores não levaram as palavras de Benzema a sério, mas mais tarde o avançado francês cumpriu o que houvera prometido.

«Rimos muito desse discurso, foi algo inesperado. E olha, já tínhamos gente como Nilmar, Elber, Wiltord, ótimos jogadores. Para chegares assim e mandares uma frase destas, tens que ter uma personalidade muito forte. Benzema sempre teve», assumiu.

Benzema agarrou a titularidade no emblema gaulês em 2006 e, três temporadas depois, rumou ao Santiago Bernabéu.