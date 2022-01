Os Camarões, orientados por António Conceição, bateram a Gâmbia por 2-0 e carimbaram o acesso às meias-finais da Taça das Nações Africanas (CAN).

Karl Toko Ekambi foi a principal figura do encontro ao apontar um bis, que só surgiu na segunda parte, pois os anfitriões não conseguiram materializar o domínio em golos nos primeiros 45 minutos.

O avançado do Lyon inaugurou o marcador aos 50 minutos com um cabeceamento e, aos 57, dilatou a vantagem com um desvio ao segundo poste.

Nas meias-finais, poderá haver duelo português, isto caso o Egito de Carlos Queiroz ultrapasse a seleção de Marrocos.

Veja os golos de Toko Ekambi: