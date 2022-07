Karoline Lima confirmou nesta quarta-feira, através das redes sociais, o fim da relação com Éder Militão, jogador do Real Madrid. O fim da união é anunciado numa altura em que a influencer está na reta final da gravidez.

Os dois brasileiros conheceram-se em junho de 2021. Em dezembro, Éder Militão e Karoline Lima anunciaram que vão ser pais de uma menina, Cecília.

Agora, depois de queixas da influencer sobre o comportamento do jogador durante as férias - o antigo jogador do FC Porto esteve nos Estados Unidos e no Brasil, não acompanhando a reta final da gravidez -, Karoline decidiu colocar um ponto final na relação.

Karoline Lima está grávida de 38 semanas e Cecília deve nascer nos próximos dias.