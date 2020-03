Cristiano Ronaldo continua na Madeira, junto da família, enquanto o campeonato italiano está parado devido ao surto de coronavírus. O avançado português da Juventus vai procurando manter a forma e acabou por desafiar alguns membros do clã Aveiro para treinar com ele.



«Em quarentena com um PT profissional», escreveu a irmã Katia Aveiro, partilhando nas redes sociais vídeos do treino com Cristiano Ronaldo.



O internacional português está resguardado num prédio luxuoso construído à entrada do Porto do Funchal.



Veja o treino de Cristiano Ronaldo com alguns membros da família Aveiro: