O Manchester City oficializou esta sexta-feira a contratação de Kayky ao Fluminense.

«Temos o prazer de confirmar que chegámos a um acordo com o Fluminense para a futura transferência de Kayky. O jovem avançado continua no Fluminense até ao final da temporada brasileira [dezembro de 2021]», escreveram os citizens, numa nota nas redes sociais, sem divulgarem qualquer detalhe sobre o negócio.

Aos 17 anos, o jovem prodígio compromete-se assim com o City para o futuro. Esta temporada, Kayky leva dez jogos e dois golos pelo Flu.

