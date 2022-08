O Paços de Ferreira está a finalizar o empréstimo de Kayky, avançado do Manchester City. A notícia foi avançada pelo UOL, do Brasil, e confirmada pelo Maisfutebol.

Kayky formou-se no Fluminense e tem passagens em quase todas as seleções jovens do Brasil. O Manchester City pagou 10 milhões de euros pelo avançado, que conta já dois jogos na equipa principal de Pep Guardiola.

O jovem brasileiro esteve, inclusive, com o Manchester City na digressão de pré-temporada nos EUA.

Kayky tem prevista a chegada a Portugal para este domingo.