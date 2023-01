Kazu Miura chegou na quinta-feira a Portugal e dedicou o dia de hoje à realização dos indispensáveis exames médicos para reforçar a UD Oliveirense, da II Liga, a um mês de celebrar o seu 56.º aniversário.

O jogador mais velho do Mundo prepara-se para melhorar o seu recorde no Guiness, agora com a camisola da equipa de Oliveira de Azeméis.

De acordo com as informações recolhidas pelo Maisfutebol, a bateria de testes desta sexta-feira era encarada com natural expectativa pelos responsáveis do clube, face à idade avançada do antigo internacional japonês.

O próprio Miura, depois de uma primeira visita a Portugal, chegou a admitir que estava a avaliar a sua condição física, procurando perceber se tinha condições para continuar.

O jogador regressou a Oliveira de Azeméis - cidade onde vai morar nos próximos meses - determinado a avançar para nova etapa na carreira e, de facto, surpreendeu pela positiva quem acompanhou os exames médicos e a prova de esforço realizados ao longo das últimas horas. «Passou com distinção», garantem ao nosso jornal.

Kazu Miura chegará ao clube nortenho por empréstimo de cinco meses do Yokohama FC, clube detido pelo grupo Onodera, que adquiriu há três meses 52,5 por cento de participação na SAD da Oliveirense.

O que falta agora? Apenas completar a inscrição do avançado de 55 anos na Liga Portugal, aguardando a necessária chegada do certificado internacional do jogador.