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Kees Smit, um dos talentos mais entusiasmantes do futebol

Idade: 20 anos (21/01/2006)
Posição: Médio Centro
Clube: AZ Alkmaar
Pé preferencial: Direito/Esquerdo
País: Países Baixos

Kees Smit é, atualmente, um dos nomes mais entusiasmantes do futebol europeu e a mais recente pérola a sair da academia de formação do AZ Alkmaar. A sua ascensão meteórica começou a desenhar-se em 2023, quando foi peça fundamental na conquista da UEFA Youth League, numa caminhada em que o AZ eliminou o Sporting na meia final da competição. Foi também a estrela principal do Europeu de sub-19, em 2025, conquistado pelos Países Baixos. Eleito o melhor jogador do torneio, somou uns impressionantes quatro golos nos cinco jogos disputados.

Nesta temporada, Kees Smit tem transportado também esse rendimento para o futebol sénior, somando já quatro golos e oito assistências na Eredivisie. Este rendimento não passou despercebido a Ronald Koeman, que o convocou nesta última data FIFA, tendo mesmo já feito a estreia como internacional A pelos Países Baixos: foi titular com a Noruega.

Pode atuar como médio esquerdo em sistemas com dois médios - 4-2-3-1 na seleção e 3-4-3 no AZ Alkmaar -, ou também como interior esquerdo em 4-3-3, como fez nas equipas que venceram a Youth League e o Europeu de sub-19.

Pontos fortes: técnica, primeiro toque, passe, visão de jogo, criatividade

Kees Smit é um médio que se destaca pela inteligência em campo e na organização de jogo, em qualquer das fases do processo ofensivo da sua equipa. Com apenas 20 anos, o jovem do AZ Alkmaar revela uma maturidade invulgar, assumindo-se como o farol da equipa na primeira fase de construção e na ligação com o setor ofensivo.

A característica do seu jogo que mais salta à vista é a capacidade e consistência técnica, especialmente o primeiro toque que facilita sempre o movimento seguinte. É um jogador que joga simples e eficaz, e parece encontrar sempre o melhor passe para fazer a equipa avançar. Nota para o facto de poder executar com muita qualidade, seja com o pé direito ou esquerdo. Esta qualidade confere-lhe uma enorme imprevisibilidade, permitindo-lhe executar passes de rotura ou mudar o flanco de jogo, utilizando qualquer um dos pés, ou então para poder sair de espaços curtos em drible.

No corredor central, dentro do bloco adversário, é um criador de oportunidades por excelência. Possui uma grande visão, criatividade e um bom entendimento do jogo, o que no último terço significa que é capaz de servir muito bem os colegas para situações de finalização: demonstra grande eficácia no último passe e na descoberta de espaços entre as linhas, ou nas costas da última linha. Outra das suas características é o grande volume de remates efectuados, estando no top de jogadores com mais finalizações da liga.

Pontos a melhorar: duelos defensivos, jogo aéreo, agressividade sem bola

O capítulo defensivo é aquele em que apresenta maior margem de progressão. Revela ainda algumas dificuldades nos duelos defensivos, especialmente no jogo aéreo, mesmo sendo um jogador alto (1,85m). Poderá catapultar o seu nível para ser um médio de equipas da elite quando acrescentar maior agressividade sem bola e contribuir mais na parte de recuperação da posse.

Potencial

É expectável que depois de uma época com este rendimento, e atendendo ao potencial que apresenta, seja um ativo que venha a dar muito que falar no próximo mercado. Kees Smit já é um dos jogadores mais valorizados da Eredivisie e um dos maiores jovens talentos revelados esta temporada em toda a Europa. Tecnicamente é um jogador com todos os recursos necessários para poder ser um jogador para chegar aos melhores clubes. Tanto assim é que já tem sido associado a uma possível transferência para o Real Madrid. O Chelsea, o Manchester United e o PSG também já apareceram na imprensa como possíveis destinos do jovem médio, que poderá ter também no Mundial uma montra gigante para se apresentar definitivamente ao futebol dos grandes palcos.

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