Impossibilitada a inscrição no Portimonense, clube no qual tinha sido apresentado, Keisuke Honda vai prosseguir a carreira no Azerbaijão.

O internacional japonês já está em Baku para formalizar a transferência para o Neftçi.

De recordar que Honda rescindiu com o Botafogo e foi apresentado pelo Portimonense a 6 de fevereiro, mas um erro de interpretação do regulamento impediu a inscrição: para ser registado como jogador livre, fora da janela de transferências, o médio tinha de estar livre desde outubro.

Honda continuou a treinar com a equipa algarvia, e em cima da mesa manteve-se a possibilidade de ser inscrito para a próxima época (tal como o ex-portista Imbula), mas agora surgiu esta proposta do Neftçi, que leva o jogador de 34 anos para o Azerbaijão.