Kelvin 'Zimbabwé', médio de 29 anos que representa atualmente o Vilafranquense, foi suspenso por 45 dias por ter apresentado um passaporte falso, com outro nome. O jogador cabo-verdiano terá ainda de pagar uma multa de 446 euros.

O médio chegou a Portugal em 2012, oriundo do Batuque. 'Zimbabwé' passou por Oeiras, Alcanenense, Sertanense, Mirandela e Vilafraquense até chegou ao Académico de Viseu, no período em que a irregularidade foi detetada. Desde então, jogou ainda no Rio Ave e regressou ao Vilafranquense, tendo disputado oito jogos na presente edição da II Liga.

O processo de inquérito foi instaurado em 27 de outubro de 2020. A 19 de setembro de 2022, a Comissão de Instrutores da Liga remeteu o respetivo processo disciplinar ao Conselho de Disciplina, contendo acusação contra o arguido Kelvin Yannick Fortes Monteiro, por ter cometido uma infração disciplinar p.p. nos termos do disposto no artigo 149.º, n.º 1, do RD [Falsas declarações e fraude].

Na audiência disciplinar, «o arguido procedeu à confissão integral e sem reservas dos factos de que vinha acusado». O Académico de Viseu ficou a salvo de qualquer sanção, uma vez que ficou provado o total desconhecimento em relação à irregularidade.

Refira-se que o artigo 149.º prevê uma suspensão mínima de dois meses, mas a confissão de Kelvin 'Zimbabwé' serviu de atenuante.