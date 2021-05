Kevin de Bruyne deixou este domingo uma mensagem nas redes sociais a dar conta do estado das lesões contraídas no sábado, após um choque com Rudiger, que o obrigou a ser substituído no sábado, na final da Liga dos Campeões frente ao Chelsea.

«Acabei de regressar do hospital. O meu diagnóstico é uma fratura no osso nasal e uma fratura na órbita ocular esquerda. Sinto-me bem, agora. Ainda desiludido por ontem, mas iremos regressar, obviamente», escreveu o jogador belga, que saiu em lágrimas do encontro deste sábado, como pode ver no vídeo associado.

Muitos foram os que responderam a desejar melhoras a Kevin de Bruyne, incluindo a conta oficial do Chelsea.