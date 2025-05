Num duelo entre “aflitos”, Heidenheim e Bochum empataram a zeros no arranque da 32.ª da Liga alemã. Na noite de sexta-feira, este duelo ficou marcado pela concussão sofrida pelo guarda-redes do Kevin Müller (Heidenheim).

Na sequência de um choque com um adversário, Müller deixou o encontro aos 60 minutos, após um longo período de assistência.

Na manhã deste sábado, o Heidenheim confirmou a concussão sofrida pelo guarda-redes.

«Ficou inconsciente após a colisão, tendo sido retirado de maca. Não é, para já, claro quanto tempo Müller vai ficar de fora», lê-se, em comunicado.

O Heidenheim ocupa o lugar de play-off de manutenção (16.º), com 26 pontos, a quatro do Hoffenheim. Por sua vez, o Bochum é 18.º e último, com 22 pontos, a quatro do lugar de play-off.