O basquetebol universitário dos Estados Unidos da América ficou em choque após um incidente grave neste sábado, quando um jogador dos Florida Gators colapsou em campo, durante o duelo com o Florida State.



Keyontae Johnson (21 anos) tinha marcado um cesto pouco antes e, de repente, começou a dar sinais de fraqueza. Um dos colegas ainda se apercebeu da situação, virou costas para pedir ajuda e foi nesse momento que Keyontae caiu inanimado, para desespero de todos os presentes.



Os jogadores ficaram extremamente perturbados com o incidente e não evitaram as lágrimas enquanto Keyontae Johnson era assistido e retirado do court.



Segundo as informações mais recentes, divulgadas pelos Florida Gators, «Keyontae Johnson continua em condição crítica mas estável no (hospital) Tallahasee Memorial.»



Keyontae Johnson, tal como outros companheiros de equipa, tinha testado positivo para covid-19 no verão.



As imagens podem ferir a susceptibilidade dos leitores mais sensíveis.