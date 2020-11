A ligação de Sami Khedira com a Juventus pode estar perto do fim e o médio alemão já procura alternativas. Sem qualquer minuto esta época e com contrato até junho de 2021, o jogador de 33 anos vê com bons olhos uma possível transferência para Inglaterra.

«O meu sonho desde criança sempre foi jogar na Premier League, é um objetivo que ainda não alcancei, mas quando jogo com equipas inglesas fico sempre entusiasmado e seria uma honra ir parar a esse campeonato», confessou à Sky Germany.

Khedira trabalhou com José Mourinho no Real Madrid e guarda muita estima pelo treinador português. O médio da Juventus assume mesmo estar disposto a rumar ao Tottenham e deixou tudo nas mãos do special one.

«Sempre gostei de Mourinho pela sua franqueza, gostei muito de trabalhar com ele porque é um grande treinador e se recebesse um telefonema dele, não diria não», admitiu.

Recorde-se que, em maio, Khedira já tinha tecido rasgados elogios ao técnico português, que considerou «o mais impressionante» que teve em toda a carreira.