O Sporting visita Braga logo na segunda jornada da Liga 2021/22. Teste de exigência máxima para os campeões nacionais. Mas o clássico FC Porto-Benfica também merece nota de destaque: realiza-se na penúltima jornada da primeira volta e, por conseguinte, na penúltima jornada do campeonato.



O jogo no Estádio do Dragão será feito no período entre o Natal e a Passagem de Ano. O dérbi da cidade de Lisboa está agendado para a 13ª jornada e será realizado primeiro na Luz.



LISTA DE CLÁSSICOS PARA A LIGA 2021/2022:



Sp. Braga-Sporting (2ª jornada - fim-de-semana 14 de agosto)

Sporting-FC Porto (5ª jornada - 12 de setembro)

Benfica-Sp. Braga (11ª jornada - 7 de novembro)

Benfica-Sporting (13ª jornada - 5 de dezembro)

FC Porto-Sp. Braga (14ª jornada - 12 de dezembro)

FC Porto-Benfica (16ª jornada - 28 de dezembro)



[atualizado]