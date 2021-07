Sebastian Coates foi eleito o melhor jogador da I Liga 2020/21. O defesa central uruguaio foi uma figura incontornável no Sporting campeão.



«Estou muito feliz com o prémio e quero agradecer a quem votou em mim. Estiu feliz por estar cá há sete anos. A liga é muito competitiva e tem crescido muito», disse o central após receber a distinção.



«Continuaremos a pensar no jogo a jogo. Temos de manter a mesma mentalidade», afirmou o capitão leonino, antes de brincar um pouco. «O Ruben é chato? Sim, quando está a trabalhar tem de ser tudo como quer. Mas fora do campo gosta de estar connosco e brincar.»



