Kiernan Dewsbury-Hall é o mais recente reforço do Everton, anunciou o clube inglês esta quarta-feira. O médio de 26 anos chega proveniente do Chelsea e assina contrato até 2030.

O jogador vai render aos cofres dos «Blues» cerca de 27 milhões de euros fixos, mais um valor entre três a quatro milhões por objetivos.

O médio inglês fez formação no Leicester City, tendo-se estreado pela equipa principal na época 2019/20. Foi ainda emprestado ao Blackpool e ao Luton Town, antes de regressar ao Leicester City para cumprir três épocas consecutivas.

Foi contratado ao Chelsea no verão de 2024. Na última época marcou cinco golos e fez três assistências em 36 jogos. Traz no currículo, portanto, uma Liga Conferência e um Mundial de Clubes.

We have completed the transfer of Kiernan Dewsbury-Hall from Chelsea for an undisclosed fee.



Welcome to Everton, Kiernan! ✍️ pic.twitter.com/oY7w1V4qKZ