Sem precisar de muitas apresentações, Kika Nazareth é um nome que, apesar da tenra idade, já ecoa na história do futebol feminino português.

À conversa com Maisfutebol, a internacional portuguesa e (muito adorada) jogadora do Barcelona falou sobre o «orgulho» que tem em ser embaixadora da edição inaugural do World Sevens Football, do primeiro ano no Barcelona e do tão querido Benfica.

Ex-jogadora e adepta ferrenha (e que ferrenha) dos encarnados, Kika falou sobre a triste semana que passou, depois do Sporting ser campeão, comentou o atual momento do Benfica e abordou a possibilidade de levar o plantel do Barcelona à final do Jamor.

LEIA TAMBÉM:

Kika é adorada num balneário de estrelas: «Gosto de transmitir boas energias»

Kika Nazareth antecipa World Sevens: «Eu cresci sem regras, a jogar no parque»

-----------------------------

Este fim de semana pode acabar em (muita) festa, isto se o Barcelona vencer a Liga dos Campeões (sábado) e o Benfica conquistar a Taça de Portugal (domingo).

Acho que é uma semana muito importante em todos os aspetos. Começando pelo torneio (World Sevens Football), passando obviamente para a minha primeira Liga dos Campeões, em Lisboa, e aquilo que pode ser a quarta Champions desta equipa, e terminando no futebol masculino, que queremos ser felizes, ainda que esta não tenha sido a melhor semana para o Benfica. Não há favoritos, ainda que para mim haja. Mas uma final é sempre uma final! É para jogar e ganhar, basta.

Tendo em conta que é no dia a seguir à final da Liga dos Campeões feminina, há possibilidade de vermos o plantel do Barcelona na Mata do Jamor, no Benfica-Sporting?

O plantel não sei, eu também não sei… adorava, adorava! Mas era menina para…se nós ganharmos [a Liga dos Campeões] é sempre uma desculpa, não é? É assim, se ganharmos, eles não podem dizer que não. Mas não sei. Estarei lá aos olhos do meu pai, seguramente, mas presencialmente não sei. Pelo menos estarei a acompanhar como sempre, tal como em todos os jogos desde que vim para o Barcelona.

Três títulos (com a possibilidade de quatro no domingo) nos últimos 19 em Portugal. O que falta ao Benfica? São os jogadores? Os treinadores? Perdeu-se a mística? Ou é algo mais?

A mística não se perde, porque isto é um clube de muitas gerações. As coisas vão mudando, o futebol muda, mas lá está, eu tenho esta visão de fora, mas também tenho a visão de dentro. Já passei por derrotas, não muitas, felizmente, mas já sofri e tenho a perfeita noção que às vezes damos tudo e simplesmente há que aceitar que as outras equipas estão melhor. Mas não nos podemos conformar com a ideia que: 'Ok, mereceram'. Afinal de contas somos o Benfica, não? Temos a história que temos a nível nacional, europeu e mundial. O Benfica por si só já é uma vitória, temos de querer mais e fazer por mais.