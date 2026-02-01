VÍDEO: Kika Nazareth marca golaço e bisa na goleada do Barcelona
Avançada em destaque frente ao Sevilha
Kika Nazareth bisou na goleada do Barcelona diante do Sevilha (4-1) e soma, agora, sete golos na temporada.
Aos 24 minutos, a internacional portuguesa marcou, de costas para a baliza, um «chapéu». Depois de abrir o marcador, a jogadora de 23 anos apontou o quarto e último golo da formação catalã, ao minuto 73, com um remate à meia volta depois de uma bela jogada coletiva.
Pelo meio, Sydney Schertenleib (31m) e Salma Paralluelo (63m) anotaram os outros golos das catalãs.
O Sevilha ainda reduziu por Alba Cerrato, ao minuto 85, e fechou o resultado em 4-1.
Com 17 vitórias em 18 jogos, o Barcelona passou a contar 51 pontos, mantendo-se com mais 10 do que o Real Madrid, segundo classificado. O Sevilha é sexto, com 27.
Veja os golos de Kika Nazareth:
Com este triunfo, o Barcelona soma 12 vitórias consecutivas e ocupa o primeiro lugar com 51 pontos.