Kika Nazareth deixou o campo lavada em lágrimas no particular de sexta-feira, frente aos Países Baixos, e este sábado a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) anunciou a dispensa da avançada portuguesa.

«Após avaliação efetuada pela Direção de Saúde e Performance da FPF, a internacional portuguesa foi considerada inapta para o jogo frente ao Brasil», pode ler-se na nota publicada pela FPF.

A jogadora do Barcelona sofreu um traumatismo no tornozelo esquerdo e não estará disponível para o jogo de terça-feira, às 19h45, no Estádio Municipal de Aveiro.

