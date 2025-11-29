Kika Nazareth
Há 1h e 11min
Após as lágrimas, Kika Nazareth foi dispensada da Seleção
Internacional portuguesa sofreu um traumatismo no tornozelo esquerdo
CR
Internacional portuguesa sofreu um traumatismo no tornozelo esquerdo
CR
Kika Nazareth deixou o campo lavada em lágrimas no particular de sexta-feira, frente aos Países Baixos, e este sábado a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) anunciou a dispensa da avançada portuguesa.
«Após avaliação efetuada pela Direção de Saúde e Performance da FPF, a internacional portuguesa foi considerada inapta para o jogo frente ao Brasil», pode ler-se na nota publicada pela FPF.
A jogadora do Barcelona sofreu um traumatismo no tornozelo esquerdo e não estará disponível para o jogo de terça-feira, às 19h45, no Estádio Municipal de Aveiro.
Continuar a ler
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS