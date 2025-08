Kikas parecia estar bem encaminhado para o Torpedo de Moscovo, da Rússia. No entanto, segundo o Maisfutebol confirmou, a transferência do jogador para Liga russa encontra-se congelada.

Por isso, o avançado de 26 anos reintegrou o plantel do Estrela da Amadora e é visto, para já, como elemento da equipa. No entanto, o futuro continua em aberto, uma vez que o jogador continua a ter interessados no mercado.

O stand-by da transferência deve-se ao facto de o presidente do clube russo ter sido recentemente acusado de corrupção, tendo até sido detido no passado dia 19 de julho.

O nosso jornal sabe, ainda, que a formação da Reboleira vai realizar um jogo de treino na manhã deste domingo diante o Al Nassr de Cristiano Ronaldo, João Félix e Jorge Jesus. O jogo, que vai decorrer à porta fechada, deverá acontecer na Cidade do Futebol.

Assim, Kikas, que já treinou este sábado, poderá ser opção para o jogo da manhã e também para o da noite. O Estrela da Amadora, recorde-se, é o convidado do jogo de apresentação do Farense, da II Liga.

Na mesma situação está Till Cissokho, defesa que esteve emprestado aos franceses do Rodez na segunda metade da última época. Os dois jogadores não foram, sequer, apresentados como membros no plantel na receção ao Belenenses no troféu José Gomes.

No entanto, por agora os atletas são vistos como membros do plantel tricolor, pelo menos enquanto o futuro não ficar decidido.