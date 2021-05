O Leixões recebeu e venceu este domingo o FC Porto B por 2-0, na 32.ª e antepenúltima jornada da II Liga portuguesa de futebol.

Kiki e Nenê, respetivamente aos 25 e aos 64 minutos, deram o triunfo à equipa comandada por José Mota.

Na segunda parte, aos 60 minutos, aconteceu o lance mais polémico do encontro, com o 2-1 a ser anulado ao FC Porto B, num lance entre Igor Cássio e Brendon.

Com este resultado, o Leixões está já confortável a meio da tabela, com 40 pontos e no oitavo lugar à condição, à espera do que o Penafiel, que também tem 40 pontos mas menos um jogo, faça ainda este domingo na Póvoa, ante o Varzim.

Já a equipa B portista segue no 16.º e antepenúltimo lugar, com 30 pontos, ficando à mercê do que o Vilafranquense, 18.º e último com 27 pontos, possa fazer ainda nesta jornada, frente ao Académico de Viseu, na segunda-feira.