Kim Kardashian esteve nas bancadas do Parque dos Príncipes neste domingo, assistindo à inesperada derrota caseira do Paris Saint-Germain frente ao Rennes (0-2).

A famosa empresária norte-americana está a realizar uma rara incursão pelo futebol europeu, na companhia do filho Saint West. De acordo com a imprensa britânica, as aparições estarão relacionadas com um documentário que Kardashian está a preparar.

A verdade é que Kim Kardashian tem dado azar às equipas que visita. Na passada quinta-feira, deslocou-se ao Emirates Stadium para acompanhar o Arsenal-Sporting da Liga Europa, presenciando o épico apuramento dos leões para os quartos de final da Liga Europa.

Neste domingo, surgiu no estádio do Paris Saint-Germain e voltou a presenciar um resultado negativo dos locais.

